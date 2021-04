Grillo travolto. Myrta Merlino: «Vaffa te lo dico io». La Lucarelli: «Cretino». E persino il “Fatto”… (Di martedì 20 aprile 2021) Non si arresta lo tsunami contro Beppe Grillo. Le parole pronunciate in difesa del figlio accusato di stupro insieme ad altri tre amici continuano, infatti, a provocare polemiche e indignazione. «Grillo parla da padre, ma questo non basta a giustificare tutto. Offende chi denuncia, gioca tra vittime e carnefici, calpesta anni di battaglie per le donne. Il video lascia sgomenti». Myrta Merlino interviene via Twitter sul video diffuso ieri dal garante dei 5S. La conduttrice è durissima: «La giustizia farà il suo corso, ma oggi caro Beppe Vaffa lo dico io a te. Da donna e da madre». Selvaggia Lucarelli: «Caro Grillo…» Caustica anche Selvaggia Lucarelli: «Caro Grillo, tuo figlio è un presunto innocente, tu – oggi – un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 aprile 2021) Non si arresta lo tsunami contro Beppe. Le parole pronunciate in difesa del figlio accusato di stupro insieme ad altri tre amici continuano, infatti, a provocare polemiche e indignazione. «parla da padre, ma questo non basta a giustificare tutto. Offende chi denuncia, gioca tra vittime e carnefici, calpesta anni di battaglie per le donne. Il video lascia sgomenti».interviene via Twitter sul video diffuso ieri dal garante dei 5S. La conduttrice è durissima: «La giustizia farà il suo corso, ma oggi caro Beppeloio a te. Da donna e da madre». Selvaggia: «Caro…» Caustica anche Selvaggia: «Caro, tuo figlio è un presunto innocente, tu – oggi – un ...

Advertising

SecolodItalia1 : Grillo travolto. Myrta Merlino: «Vaffa te lo dico io». La Lucarelli: «Cretino». E persino il “Fatto”…… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Le preoccupazioni di Di Maio per i silenzi di Conte. Intanto il M5s rischia di essere travolto dai problemi interni e dall… - tfabiani2 : RT @ilfoglio_it: Le preoccupazioni di Di Maio per i silenzi di Conte. Intanto il M5s rischia di essere travolto dai problemi interni e dall… - cafifal : RT @ilfoglio_it: Le preoccupazioni di Di Maio per i silenzi di Conte. Intanto il M5s rischia di essere travolto dai problemi interni e dall… - ilfoglio_it : Le preoccupazioni di Di Maio per i silenzi di Conte. Intanto il M5s rischia di essere travolto dai problemi interni… -