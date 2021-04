Gravina | «Superlega? Non ce lo aspettavamo Su Inter | Milan e Juve escluse dalla Serie A…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 aprile 2021) Gabrieleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il congresso UEFA che si è tenuto a Montreux. Le parole del presidente FIGC Gabrieleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il congresso UEFA che si è tenuto a Montreux. Le parole del presidente FIGC. ELEZIONE – «Al di là del valore relativo quello che conta è il valore assoluto perchè 53 voti su 55 da parte delle Federazioni europee, con un risultato mai visto è una gratificazione per il calcio italiano e permettetemi di dividerlo con il calcio italiano. Io sono testimone e portavoce del calcio italiano». GIORNI DIFFICILI – «Credo di aver vissuto questi due anni in una continua emergenza. Affronteremo questi giorni con fermezza e convinzione anche questo tema. È un problema, è stato un fulmine a ciel sereno, c’era qualche avvisaglia ma non ciuna ...