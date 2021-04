Governo: colloquio Draghi-Guterres, al centro pandemia, ripresa e Libia/Rpt (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “Al centro della telefonata i principali temi globali, anche nel quadro della Presidenza italiana del G20: cooperazione internazionale nella lotta alla pandemia, contrasto ai cambiamenti climatici, ripresa economica e sociale con speciale attenzione verso i Paesi più vulnerabili. Sono inoltre state condivise valutazioni sulle principali aree di crisi internazionale ed in particolare sulla Libia”. Lo si apprende da Palazzo Chigi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Marioha avuto questo pomeriggio untelefonico con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio. “Aldella telefonata i principali temi globali, anche nel quadro della Presidenza italiana del G20: cooperazione internazionale nella lotta alla, contrasto ai cambiamenti climatici,economica e sociale con speciale attenzione verso i Paesi più vulnerabili. Sono inoltre state condivise valutazioni sulle principali aree di crisi internazionale ed in particolare sulla”. Lo si apprende da Palazzo Chigi. L'articolo CalcioWeb.

