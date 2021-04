Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 20 aprile 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) stasera, 20 aprile 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Tra gli argomenti previsti, ci sarà ancora l’occupazione abusiva di case private, un problema per il quale spesso i proprietari delle abitazioni sono lasciati completamente soli dallo Stato. Durante la serata verranno dati i particolari delle aggressioni ai giornalisti della trasmissione da parte degli occupanti avvenute la scorsa settimana e verranno raccontati molti casi provenienti da tutta Italia, da Cuneo a Lodi, da Novara a Taranto. Una pagina sarà poi dedicata all’analisi della comunicazione della pandemia e, nell’ultimo periodo, dei vaccini: a causa dei messaggi spesso contradditori e della presenza di molte voci non unanimi la ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 20 aprile 2021), 20, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Tra gli argomenti previsti, ci sarà ancora l’occupazione abusiva di case private, un problema per il quale spesso i proprietari delle abitazioni sono lasciati completamente soli dallo Stato. Durante la serata verranno dati i particolari delle aggressioni ai giornalisti della trasmissione da parte degli occupanti avvenute la scorsa settimana e verranno raccontati molti casi provenienti da tutta Italia, da Cuneo a Lodi, da Novara a Taranto. Una pagina sarà poi dedicata all’analisi della comunicazione della pandemia e, nell’ultimo periodo, dei vaccini: a causa dei messaggi spesso contradditori e della presenza di molte voci non unanimi la ...

