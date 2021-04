Fdi, Figliomeni: su cimiteri si deve agire con atti amministrativi (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – “Oggi in commissione trasparenza abbiamo nuovamente chiesto risposte concrete e vogliamo ottenerle nel piu’ breve tempo possibile, tramite delibere ed atti amministrativi, in merito alla vergognosa situazione in cui versano i cimiteri capitolini tra lungaggini burocratiche, scarsita’ di personale e ritardi nell’esecuzione di cremazioni e sepolture.” “Tutto questo nonostante gli alti costi che i cittadini romani sono chiamati a sostenere. Sono passati quattro anni e mezzo e tutti i nodi, che abbiamo da sempre denunciato con interrogazioni, mozioni, accessi agli atti ed esposti, sono ancora irrisolti.” “Una situazione di cui la Sindaca Raggi, fra l’altro, aveva gia’ contezza dall’agosto 2017 visto che lei stessa aveva approvato la Memoria di giunta n. 54 che, purtroppo, e’ passata in secondo piano rispetto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – “Oggi in commissione trasparenza abbiamo nuovamente chiesto risposte concrete e vogliamo ottenerle nel piu’ breve tempo possibile, tramite delibere ed, in merito alla vergognosa situazione in cui versano icapitolini tra lungaggini burocratiche, scarsita’ di personale e ritardi nell’esecuzione di cremazioni e sepolture.” “Tutto questo nonostante gli alti costi che i cittadini romani sono chiamati a sostenere. Sono passati quattro anni e mezzo e tutti i nodi, che abbiamo da sempre denunciato con interrogazioni, mozioni, accessi aglied esposti, sono ancora irrisolti.” “Una situazione di cui la Sindaca Raggi, fra l’altro, aveva gia’ contezza dall’agosto 2017 visto che lei stessa aveva approvato la Memoria di giunta n. 54 che, purtroppo, e’ passata in secondo piano rispetto ...

