Diletta Leotta tapiro Striscia: crisi smentita e nozze con Can Yaman (Di martedì 20 aprile 2021) La conduttrice di Dazn è stata intercettata da Staffelli per la consegna del tapiro: nessuna relazione compromessa con l'attore turco L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 20 aprile 2021) La conduttrice di Dazn è stata intercettata da Staffelli per la consegna del: nessuna relazione compromessa con l'attore turco L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman, aria di crisi: lui sparisce dai social e lei si toglie l’anello - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - MitiCanYaman : RT @bubinoblog: DILETTA LEOTTA: IL MATRIMONIO CON CAN YAMAN NON È SALTATO! SI È TOLTO DAI SOCIAL PER UN MOTIVO - NDarghahi : RT @manu86anto: Per tutte quelle persone che in questi giorni, hanno parlato ed anche troppo, non conoscendo soprattutto i fatti, vi metto… - MitiCanYaman : RT @SocialArtistOF: Diletta Leotta riceve il tapiro da Striscia e chiarisce riguardo alla storia con Can Yaman! -