Ddl di Zan | ampio sostegno alla battaglia per i diritti civili

(Di martedì 20 aprile 2021) In queste settimane sta facendo discutere il Ddl di Zan. Firmatario della proposta di legge contro l’omotransfobia. ApprovatoCamera lo scorso 4 novembre. E ora proposto al Senato. Dove si attende la calendarizzazione per la discussione in Commissione Giustizia. Uno stallo da attribuire soprattutto al Sen. Andrea Ostellari della Lega. Che detiene la presidenza della commissione. Rimandando la

NicolaPorro : Dal simbolo dei voltafaccia alle lodi della #Cirinnà. Nel nome del #DDLZan, la sinistra imbarca persino #Razzi (e l… - brandobenifei : Anche dal Parlamento Europeo lo diciamo chiaramente: basta ostruzionismo contro il DDL #Zan, lasciate votare il Sen… - espressonline : Non solo omofobia: il ddl Zan protegge dalla piaga dell’odio anche i disabili - indivem : RT @gayit: Bruxelles, decine di europarlamentari scrivono a Ostellari e Casellati: 'Calendarizzate e votate il DDL Zan' - LorenzoTondi : BREAKING: Povia si schiera a favore del Ddl Zan. -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

... aveva parlato di Garko: " Mi ha lasciato sgomento perché in un periodo come questo, dove si discute ogni giorno delcontro l'omotrasfonia, le parole fanno la differenza. Il mio coming out ha ...'Trovo assurdo che ilrisulti così divisivo. Basta ipocrisie, discriminare e aggredire altre persone sulla base del loro orientamento sessuale è un crimine vile che va punito duramente in tutta l'Ue. Diritti, ...Il Ddl di Zan sta incassando il sostegno anche da parte del mondo dello spettacolo contro l'ostruzionismo del centrodestra.In Italia non esiste una legge ad hoc contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, che punisca le discriminazioni, gli atti di violenza e i discorsi di odio per motivi di genere, identità di gen ...