Dal 26 aprile per spostarsi tra regioni rosse e arancioni basterà l'autocertificazione (Di martedì 20 aprile 2021) Per viaggiare tra regioni in fascia arancione o rossa dal 26 aprile basterà avere un'autocertificazione. In attesa che arrivi il «pass», scrive il Corriere, il decreto del governo in vigore dal prossimo lunedì autorizzerà gli spostamenti nelle aree a più alto rischio allegando al modulo il documento che attesta di essersi sottoposti al vaccino, oppure di aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti dal Covid-19. Oggi il Comitato tecnico scientifico dovrà esprimere il suo parere sulle «riaperture graduali» annunciate in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Ma la partita non è chiusa. I governatori del centrodestra e alcuni esponenti di Italia viva chiedono di posticipare alle 23 l'inizio del coprifuoco e di anticipare al 15 maggio la riapertura dei ristoranti al chiuso almeno a ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal aprile La deputata M5S Daga contro Grillo: "Io ci ho messo 6 mesi per denunciare la violenza di un uomo" "Io ringrazio che ci sia il codice rosso, che consente alle donne di denunciare anche dopo sei mesi dal fatto. Mi dispiace per Beppe, la giustizia è lenta e io sono in causa da cinque anni", aggiunge ...

Elisabetta al traguardo dei 95 anni: protagonisti (e domande) Royal E il primo giorno in cui emergerà dal lutto sarà venerdì 23 aprile, giorno di San Giorgio. Un segno del destino, forse.

Governo: aperture dal 26 aprile Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Elisabetta al traguardo dei 95 anni: protagonisti (e domande) Royal Carlo e William? Kate e le charity lasciate «vacanti» da Filippo? Buckingham Palace e Windsor? Tutti gli interrogativi sul tavolo della monarchia per disegnare il futuro ...

Terlizzi: sindaco Gemmato annuncia "Vaccinazioni al Palachicoli dal prossimo 23 aprile" Il sindaco di Terlizzi Nicola Gemmato comunica che le vaccinazioni nel Palachicoli di Terlizzi potranno essere somministrate a partire da venerdì 23 aprile. Questa è la data emersa al termine di un in ...

