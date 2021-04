Covid: Draghi, ‘in Dichiarazione Roma principi per rispondere a future emergenze’ (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Questo webinar è nato per un confrontarci con voi e con le vostre idee. Anche a partire dal vostro contributo puntiamo a gettare le basi per la Dichiarazione di Roma che chiuderà i lavori del summit. La Dichiarazione conterrà una serie di principi per rafforzare i nostri sistemi sanitari, migliorare le nostre capacità di risposta ed avere gli strumenti per rispondere a future emergenze sanitarie”. Così il premier Mario Draghi, in un videomessaggio introduttivo dei lavori del webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma. L’evento, che ha registrato l’intervento anche della presidente della Commissione Ue von der Leyen, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021), 20 apr. (Adnkronos) – “Questo webinar è nato per un confrontarci con voi e con le vostre idee. Anche a partire dal vostro contributo puntiamo a gettare le basi per ladiche chiuderà i lavori del summit. Laconterrà una serie diper rafforzare i nostri sistemi sanitari, migliorare le nostre capacità di risposta ed avere gli strumenti peremergenze sanitarie”. Così il premier Mario, in un videomessaggio introduttivo dei lavori del webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a. L’evento, che ha registrato l’intervento anche della presidente della Commissione Ue von der Leyen, ...

