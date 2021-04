Covid, aumentano i ritocchi extralarge (dopo il lockdown si osa di più) (Di martedì 20 aprile 2021) Labbra a canotto e décolleté esplosivi. Ma anche glutei oversize, sodi e rotondi. E' l'effetto e mascherina che riaccende il desiderio del . E, in vista delle riaperture, sempre più donne bussano al ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) Labbra a canotto e décolleté esplosivi. Ma anche glutei oversize, sodi e rotondi. E' l'effetto e mascherina che riaccende il desiderio del . E, in vista delle riaperture, sempre più donne bussano al ...

