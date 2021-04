Caso Floyd, le proteste fuori dalla corte di Minneapolis. Il video (Di martedì 20 aprile 2021) Caso Floyd, le proteste fuori dalla corte di Minneapolis Minneapolis (Minnesota), 20 apr. (askanews) – Alcuni dimostranti si sono dati appuntamento davanti alla corte di Minneapolis, dove si sta svolgendo il processo a carico dell’agente di polizia Derek Chauvin, accusato di avere ucciso George Floyd dopo avere premuto per circa 9 minuti il ginocchio sul collo dell’afroamericano. Ai sostenitori di Black Lives Matter si sono uniti alcuni danzatori nativi americani. La giuria – composta da 12 persone, sei bianchi, quattro neri e due multirazziali – dovrà deliberare a breve se Chauvin è colpevole o meno. La morte di Floyd, il 25 maggio 2020, ha scatenato in tutto il paese un’ondata di ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021), ledi(Minnesota), 20 apr. (askanews) – Alcuni dimostranti si sono dati appuntamento davanti alladi, dove si sta svolgendo il processo a carico dell’agente di polizia Derek Chauvin, accusato di avere ucciso Georgedopo avere premuto per circa 9 minuti il ginocchio sul collo dell’afroamericano. Ai sostenitori di Black Lives Matter si sono uniti alcuni danzatori nativi americani. La giuria – composta da 12 persone, sei bianchi, quattro neri e due multirazziali – dovrà deliberare a breve se Chauvin è colpevole o meno. La morte di, il 25 maggio 2020, ha scatenato in tutto il paese un’ondata di ...

