Bonus stagionali, prorogata la scadenza per la domanda (Di martedì 20 aprile 2021) L’indennità per gli stagionali deve essere richiesta solo da alcune categorie degli aventi diritto. L’inps ha prorogato al 31 maggio la scadenza. Bonus stagionali: domanda sì, domanda no. E’ necessario un chiarimento. L’Inps negli scorsi giorni ha pubblicato un’informativa per chiarire chi, tra gli aventi diritto, deve inoltrare la richiesta per ottenere l’indennità da 2.400 L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 20 aprile 2021) L’indennità per glideve essere richiesta solo da alcune categorie degli aventi diritto. L’inps ha prorogato al 31 maggio lasì,no. E’ necessario un chiarimento. L’Inps negli scorsi giorni ha pubblicato un’informativa per chiarire chi, tra gli aventi diritto, deve inoltrare la richiesta per ottenere l’indennità da 2.400 L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

SocialPNews : ?? Novità #INPS per il #BONUS da 2.400 €! Le nuove #domande possono essere inviate fino a #maggio a partire da quest… - TrendOnline : Novità #INPS per il #BONUS da 2.400 €! Le nuove #domande possono essere inviate fino a #maggio a partire da questa… - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Bonus 2.400 euro, per gli stagionali proroga della richiesta al 31 maggio - albertolupini : Bonus 2.400 euro, per gli stagionali proroga della richiesta al 31 maggio - ItaliaaTavola : Aumenta il numero di beneficiari che potranno richiedere il sostegno previsto dal Decreto Ristori perchè vi potrann… -