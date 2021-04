Bonus Inps 2400 euro: a chi spetta e come fare domanda (Di martedì 20 aprile 2021) Slitta dal 30 aprile al 31 maggio il termine per l’invio delle domande per ottenere il Bonus Inps 2.400 euro del Decreto Sostegni. La procedura per l’acquisizione delle domande da parte di nuovi beneficiari, sarà attiva entro questa settimana sul portale Inps. Chi può richiedere il Bonus da 2400 euro? Ecco i dettagli. Bonus 2400 euro a chi spetta L’Inps ha annunciato che da questa settimana si potrà richiedere il cosiddetto “Bonus 2400 euro”. L’aiuto ha lo scopo di limitare i danni e le perdite che alcuni lavoratori hanno dovuto affrontare a causa della pandemia. E’ una delle iniziative comprese nel Decreto Sostegni. ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 aprile 2021) Slitta dal 30 aprile al 31 maggio il termine per l’invio delle domande per ottenere il2.400del Decreto Sostegni. La procedura per l’acquisizione delle domande da parte di nuovi beneficiari, sarà attiva entro questa settimana sul portale. Chi può richiedere ilda? Ecco i dettagli.a chiL’ha annunciato che da questa settimana si potrà richiedere il cosiddetto “”. L’aiuto ha lo scopo di limitare i danni e le perdite che alcuni lavoratori hanno dovuto affrontare a causa della pandemia. E’ una delle iniziative comprese nel Decreto Sostegni. ...

Advertising

INPS_it : #AnteprimaStampa Bonus 2400 euro (#DecretoSostegni): in arrivo circolare Inps, procedura per nuovi beneficiari al v… - GimCapital : Circolare @INPS_it spiegherà modalità operative per assegnazione “Bonus 2.400 €” previsto da #DLSostegni; termine s… - AgevolazioniTI : Nazionale. COVID19: IN ARRIVO BONUS PER CATEGORIE DI LAVORATORI #aiutialleimprese #covid19 #coronavirus… - Vincenz86810931 : @INPS_it Dovete fare i controlli! È impossibile vedere gente “stipendiata” che prende i bonus, collaboratori che co… - moneypuntoit : ?? Bonus 2.400 euro, nuova scadenza: ecco come fare domanda ?? -