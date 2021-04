Bergamo, le donne guadagnano il 30% in meno degli uomini (Di martedì 20 aprile 2021) Continua a allargarsi a Bergamo la forbice dei redditi da lavoro tra uomini e donne: in media, secondo i dati del Caf di via Carnovali elaborati dall’Osservatorio Cisl, risulta che lo stipendio femminile è del 30% circa più povero di quello maschile, e che nel corso di un anno, la retribuzione maschile è cresciuta del 67% in più rispetto a quella delle colleghe donne. Una profonda disparità salariale. Lo studio ha analizzato i modelli 730 presentati lo scorso anno nei vari punti di raccolta che il Caf Cisl dispone su tutto il territorio provinciale. Sono 42mila le dichiarazioni presentate da lavoratori dipendenti (erano 46mila l’anno precedente), e da queste emerge che il reddito medio delle lavoratrici bergamasche dipendenti, infatti, è di 22.017, mentre quello dei lavoratori supera i 30mila (30.473). Sono quindi 8456 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) Continua a allargarsi ala forbice dei redditi da lavoro tra: in media, secondo i dati del Caf di via Carnovali elaborati dall’Osservatorio Cisl, risulta che lo stipendio femminile è del 30% circa più povero di quello maschile, e che nel corso di un anno, la retribuzione maschile è cresciuta del 67% in più rispetto a quella delle colleghe. Una profonda disparità salariale. Lo studio ha analizzato i modelli 730 presentati lo scorso anno nei vari punti di raccolta che il Caf Cisl dispone su tutto il territorio provinciale. Sono 42mila le dichiarazioni presentate da lavoratori dipendenti (erano 46mila l’anno precedente), e da queste emerge che il reddito medio delle lavoratrici bergamasche dipendenti, infatti, è di 22.017, mentre quello dei lavoratori supera i 30mila (30.473). Sono quindi 8456 ...

