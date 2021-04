Assicurazione sanitaria privata: come funziona e a cosa serve (Di martedì 20 aprile 2021) In Italia, la maggior parte dei servizi sanitari è erogato da strutture afferenti al SSN (Servizio Sanitario Nazionale), che offrono prestazioni accessibili gratuitamente; in alternativa, esistono laboratori e ambulatori privati che operano nello stesso ambito, ma dietro pagamento di una tariffa, che varia a seconda dell’ente che eroga il servizio. Le spese sanitarie sostenute presso una struttura privata possono essere coperte da un’Assicurazione sanitaria personale, ovvero una polizza che tutela il titolare qualora questi usufruisca di prestazioni a pagamento presso un ente privato convenzionato. In questo articolo, vediamo come funzionano le assicurazioni di questo tipo e quali costi possono coprire. Cos’è una polizza sanitaria ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 aprile 2021) In Italia, la maggior parte dei servizi sanitari è erogato da strutture afferenti al SSN (Servizio Sanitario Nazionale), che offrono prestazioni accessibili gratuitamente; in alternativa, esistono laboratori e ambulatori privati che operano nello stesso ambito, ma dietro pagamento di una tariffa, che varia a seconda dell’ente che eroga il servizio. Le spese sanitarie sostenute presso una strutturapossono essere coperte da un’personale, ovvero una polizza che tutela il titolare qualora questi usufruisca di prestazioni a pagamento presso un ente privato convenzionato. In questo articolo, vediamono le assicurazioni di questo tipo e quali costi possono coprire. Cos’è una polizza...

