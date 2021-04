"Vogliamo continuare a giocare in Seria A": Superlega, la posizione di Juventus, Milan e Inter (Di lunedì 19 aprile 2021) Caos-Superlega, caos che ovviamente arriva dritto dritto nella riunione della Lega Serie A, terminata in serata dopo la convocazione in via informale del pomeriggio dopo lo strappo di Juventus, Milan e Inter. All'ordine del giorno, ovviamente, il nuovo "campionato privato". All'incontro hanno partecipato anche i tre club "scissionisti", la cui posizione è chiara: "Vogliamo continuare a giocare in Serie A". La Uefa e la Lega, infatti, minacciano l'espulsione. Alla riunione, dove erano presenti tutte le 20 società, è stata ribadita la posizione espressa ieri nel comunicato congiunto con Uefa, Federcalcio inglese, Premier League, Federcalcio spagnola e Liga e Federcalcio italiana di contrarietà al progetto della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Caos-, caos che ovviamente arriva dritto dritto nella riunione della Lega Serie A, terminata in serata dopo la convocazione in via informale del pomeriggio dopo lo strappo di. All'ordine del giorno, ovviamente, il nuovo "campionato privato". All'incontro hanno partecipato anche i tre club "scissionisti", la cuiè chiara: "in Serie A". La Uefa e la Lega, infatti, minacciano l'espulsione. Alla riunione, dove erano presenti tutte le 20 società, è stata ribadita laespressa ieri nel comunicato congiunto con Uefa, Federcalcio inglese, Premier League, Federcalcio spagnola e Liga e Federcalcio italiana di contrarietà al progetto della ...

