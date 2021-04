Una vita, anticipazioni 19 aprile: Felipe si risveglia (Di lunedì 19 aprile 2021) Una lieta notizia farà ritornare il buon umore nel quartiere di Acacias. Le anticipazioni Una vita relative alla puntata in onda oggi 19 aprile, rivelano che Felipe in seguito al brutto incidente subito, si risveglierà in ospedale. Nel frattempo, Ursula provocherà nuovamente Genoveva, la quale si augurerà la sua fine. Intanto, il commissario Mendez farà delle domande a Marcia sulla lite tra Felipe e Santiago. Infine, Margarita continuerà ad insinuare in Bellita il dubbio sulla fedeltà di José. Una vita, spoiler 19 aprile: Felipe si risveglia in ospedale, Genoveva si augura la fine della Dicenta La guerra tra Ursula e Genoveva procederà senza esclusione di colpi. La Dicenta, si recherà dalla Salmeron e la provocherà al punto tale ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 aprile 2021) Una lieta notizia farà ritornare il buon umore nel quartiere di Acacias. LeUnarelative alla puntata in onda oggi 19, rivelano chein seguito al brutto incidente subito, si risveglierà in ospedale. Nel frattempo, Ursula provocherà nuovamente Genoveva, la quale si augurerà la sua fine. Intanto, il commissario Mendez farà delle domande a Marcia sulla lite trae Santiago. Infine, Margarita continuerà ad insinuare in Bellita il dubbio sulla fedeltà di José. Una, spoiler 19siin ospedale, Genoveva si augura la fine della Dicenta La guerra tra Ursula e Genoveva procederà senza esclusione di colpi. La Dicenta, si recherà dalla Salmeron e la provocherà al punto tale ...

