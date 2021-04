Advertising

theredmask2019 : RT @LecceSette: Maltempo, forte grandinata a Lecce: fulmine colpisce un albero e prende fuoco - BortoneMauro : RT @LecceSette: Maltempo, forte grandinata a Lecce: fulmine colpisce un albero e prende fuoco - RitaM_Nuzzone : Lecce Fulmine colpisce ed incendia una palma - FransoloFran : Bello questo aprile con tanta grandine che sembra neve, il freddo che nemmeno a gennaio, il fulmine che colpisce una palma. - CarmelaVivacqu3 : Comunque io vincere ai giveaway mai È più probabile che mi colpisce un fulmine Che vincere un giveaway -

Ultime Notizie dalla rete : fulmine colpisce

Meteo Puglia

Lecce , unla palma nella rotatoria. Paura tra i passanti. Una forte perturbazione, con pioggia, grandine e fulmini, si è abbattuta intorno alle 13 sulla città di Lecce . All'ingresso della ...69 : PALO DI REDA, che dopo una progressione personale e aver scartato Francoil legno ... Su un tiro -di Saccani Zappalà la salva, ma lì c'è Andrea Mattioli che deposita il pallone in ...Lecce, un fulmine colpisce la palma nella rotatoria. Paura tra i passanti. Una forte perturbazione, con pioggia, grandine e fulmini, si è abbattuta intorno alle 13 sulla città ...Nelle ultime ore forti temporali hanno colpito anche alcune zone della Puglia, soprattutto i settori centrali e meridionali della regione dove non sono mancati danni. Come si legge su leccesette.it, u ...