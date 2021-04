Suunto 7 si aggiorna con importanti novità | ora monitora anche il sonnoHDblog it

(Di lunedì 19 aprile 2021)7 si: lo smartwatch riceve così la funzione diggio del sonno e quella di registrazione continua del battito cardiaco.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Suunto 7 si aggiorna: lo smartwatch riceve così la funzione di monitoraggio del sonno e quella di registrazione continua del battito cardiaco.