Superlega, tifosi del Liverpool in rivolta contro la proprietà (Di lunedì 19 aprile 2021) Reds nella nuova competizione dei potenti europei? La Superlega non piace ai tifosi del Liverpool che hanno preso una dura posizione contro la decisione della proprietà di aderire a questo nuovo progetto. Superlega, condanno dei tifosi del Liverpool C'è chi dice no. I tifosi in Inghilterra, infatti, non hanno accolto positivamente la decisione dei club di entrare nel progetto della Superlega. Fuori Anfield Road, la casa dei supporters dei Reds, sono stati affissi striscioni di protesta e sui social il dissenso cavalca forte e prepotente. Gli Spion Kop 1906, uno dei più importanti gruppi della tifoseria della squadra inglese, ha annunciato che rimuoverà le proprie bandiere dalla The Kop, la storica curva dei

