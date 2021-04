Superlega, escludere Juventus, Inter e Milan dalla Serie A: la posizione UEFA e la protesta degli altri club (Di martedì 20 aprile 2021) Foto di Roberto Bregani / Ansa Evelina Christillin, membro del Board UEFA-FIFA, parla apertamente di esclusione dai campionati per i club che hanno aderito alla Superlega Dopo la ‘rivoluzione’ attuata nella notte fra il 18 e il 19 aprile, nella quale 12 potenze del calcio europeo hanno deciso di creare la Superlega, nuova competizione che racchiude l’èlite del calcio ‘di diritto’ e non per meritocrazia, escludendo di fatto i club dal medio-alto livello in giù, arrivano le prime ipotesi sulla dura risposta dell’UEFA. Risposta davvero dura. Intervistata a ‘Otto e Mezzo’ su La7, Evelina Christillin, membro del Board UEFA-FIFA, ha parlato chiaramente di esclusione dai campionati delle squadre partecipanti alla Superlega: “abbiamo ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Foto di Roberto Bregani / Ansa Evelina Christillin, membro del Board-FIFA, parla apertamente di esclusione dai campionati per iche hanno aderito allaDopo la ‘rivoluzione’ attuata nella notte fra il 18 e il 19 aprile, nella quale 12 potenze del calcio europeo hanno deciso di creare la, nuova competizione che racchiude l’èlite del calcio ‘di diritto’ e non per meritocrazia, escludendo di fatto idal medio-alto livello in giù, arrivano le prime ipotesi sulla dura risposta dell’. Risposta davvero dura.vistata a ‘Otto e Mezzo’ su La7, Evelina Christillin, membro del Board-FIFA, ha parlato chiaramente di esclusione dai campionati delle squadre partecipanti alla: “abbiamo ...

capuanogio : Quindi la soluzione della #Uefa diventa escludere subito dalla #UCL le tre ribelli rimaste in corsa, recuperando le… - TuttoMercatoWeb : È nata la Superlega! L'UEFA pronta a escludere subito Real, City e Chelsea dalla Champions - MediasetTgcom24 : Superlega, Ceferin (Uefa): pronti a escludere tutti i club #superlega - DaniloBatresi : RT @capuanogio: Quindi la soluzione della #Uefa diventa escludere subito dalla #UCL le tre ribelli rimaste in corsa, recuperando le elimina… - therealmartina0 : RT @capuanogio: Quindi la soluzione della #Uefa diventa escludere subito dalla #UCL le tre ribelli rimaste in corsa, recuperando le elimina… -