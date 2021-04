Superlega, anche la Fifa dice no: “Contraria a nostri principi” (Di lunedì 19 aprile 2021) anche la Fifa boccia l’idea della Superlega annunciata dai 12 prestigiosi club europei, compresi Inter, Juve e Milan, perché “non rispettoso dei principi” della Federazione. “La Fifa desidera chiarire che è ferma a favore della solidarietà nel calcio e di un modello di ridistribuzione equa che può aiutare a sviluppare il calcio come sport, in particolare a livello globale, dallo sviluppo il calcio globale è la missione principale della Fifa”, afferma la Federazione internazionale del calcio. “A nostro avviso, e in conformità con i nostri statuti, qualsiasi competizione calcistica, nazionale, regionale o globale, dovrebbe sempre riflettere i principi fondamentali di solidarietà, inclusività, integrità ed equa ridistribuzione finanziaria – aggiunge – ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021)laboccia l’idea dellaannunciata dai 12 prestigiosi club europei, compresi Inter, Juve e Milan, perché “non rispettoso dei” della Federazione. “Ladesidera chiarire che è ferma a favore della solidarietà nel calcio e di un modello di ridistribuzione equa che può aiutare a sviluppare il calcio come sport, in particolare a livello globale, dallo sviluppo il calcio globale è la missione principale della”, afferma la Federazione internazionale del calcio. “A nostro avviso, e in conformità con istatuti, qualsiasi competizione calcistica, nazionale, regionale o globale, dovrebbe sempre riflettere ifondamentali di solidarietà, inclusività, integrità ed equa ridistribuzione finanziaria – aggiunge – ...

Advertising

ZZiliani : Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che… - capuanogio : ?? Blitz di #Blavatnik, magnate padrone di #Dazn: pronto a una Superlega anti #ChampionsLeague con dentro 16 top cl… - ZZiliani : Naturalmente non ci sarebbe stato nulla di male se #Agnelli si fosse dimesso. Invece no, il presidente dell’ECA che… - res1lienzadico1 : RT @Peppe_Salines: Chiunque ami il calcio non può non storcere il naso per la Superlega, ma la UEFA non venga a parlare di meritocrazia per… - tacma76 : @PietroLazze @StefanoRossi_ Tutti devono rispondere a questa scemenza di #superlega; i media, i tifosi e anche i se… -