Sileri | Del report Oms non sapevo nulla Quando lo lessi pensai che fosse utile

AGI - "Del rapporto dell'Oms non sapevo nulla, l'ho scaricato dal web. Non sapevo nemmeno chi fosse Zambon, l'ho saputo da Report. Quando l'ho letto, ho pensato che non c'era nulla di drammatico e che fosse un documento utilissimo per tutti gli altri Paesi". Lo dice all'AGI il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a proposito del documento sui punti di forza e di debolezza nella gestione italiana del Covid scritto da Francesco Zambon e altri ricercatori, poi pubblicato per poche ore prima di essere rimosso dal sito dell'Oms. Sileri parla anche della vicenda del mancato aggiornamento del piano pandemico, collocandola in una una lunga sequela di non risposte alle sue pressanti richieste di chiarimento a quelle che definisce ...

