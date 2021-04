Serie C 2020/2021, girone B: la Triestina vince 3-2, fermata la corsa al vertice del Sudtirol (Di lunedì 19 aprile 2021) Pesantissima vittoria della Triestina, che nel posticipo della 36° giornata del girone B di Serie C ha battuto 3-2 il Sudtirol. Un successo che permette agli uomini di Pillon di rilanciarsi nella corsa ad un buon piazzamento playoff, mentre i bolzanini di Vecchi mancano la possibilità di portarsi in testa da soli e restano terzi a due punti da Perugia e Padova, che ovviamente ringraziano i friulani. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – La partita si apre subito su ritmi molto sostenuto da una parte e dall’altra, con entrambe le squadre che non rinunciano a giocare. Il Sudtirol va vicino al vantaggio con Odogwu, ma al 16? arriva all’improvviso il vantaggio della Triestina: a firmare il gol è Litteri, che con una giocata di alto livello scavalca Poluzzi dal limite ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Pesantissima vittoria della, che nel posticipo della 36° giornata delB diC ha battuto 3-2 il. Un successo che permette agli uomini di Pillon di rilanciarsi nellaad un buon piazzamento playoff, mentre i bolzanini di Vecchi mancano la possibilità di portarsi in testa da soli e restano terzi a due punti da Perugia e Padova, che ovviamente ringraziano i friulani. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – La partita si apre subito su ritmi molto sostenuto da una parte e dall’altra, con entrambe le squadre che non rinunciano a giocare. Ilva vicino al vantaggio con Odogwu, ma al 16? arriva all’improvviso il vantaggio della: a firmare il gol è Litteri, che con una giocata di alto livello scavalca Poluzzi dal limite ...

