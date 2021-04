Resident Evil Village: la bizzarra demo a tempo ha lasciato scontenti e a bocca asciutta tantissimi fan (Di lunedì 19 aprile 2021) Capcom ha lanciato recentemente una demo a tempo limitato per Resident Evil Village: purtroppo, ciò che non è andato giù a molti è stata la durata della demo, sole 8 ore. Di conseguenza, sia a causa del fuso orario che di altri impegni come il lavoro o il sonno, molti fan non sono riusciti a provare questa versione. Creando un post della situazione sul subreddit PS5, l'utente psfrtps ha dichiarato: "Voglio dire perché solo 8 ore? Almeno dai alle persone 24 ore in modo che le persone con fusi orari diversi, chi lavora in quelle ore, chi è impegnato in quelle ore, chi è addormentato in quelle ore possano riprodurre la demo". C'è da dire che questa settimana è prevista un'altra versione di prova, ma anche questa però di 8 ore. Per le persone in tutto il mondo a est di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 aprile 2021) Capcom ha lanciato recentemente unalimitato per: purtroppo, ciò che non è andato giù a molti è stata la durata della, sole 8 ore. Di conseguenza, sia a causa del fuso orario che di altri impegni come il lavoro o il sonno, molti fan non sono riusciti a provare questa versione. Creando un post della situazione sul subreddit PS5, l'utente psfrtps ha dichiarato: "Voglio dire perché solo 8 ore? Almeno dai alle persone 24 ore in modo che le persone con fusi orari diversi, chi lavora in quelle ore, chi è impegnato in quelle ore, chi è addormentato in quelle ore possano riprodurre la". C'è da dire che questa settimana è prevista un'altra versione di prova, ma anche questa però di 8 ore. Per le persone in tutto il mondo a est di ...

