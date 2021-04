Recovery: Renzi con delegazione Iv da Draghi (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – La delegazione Iv che oggi pomeriggio sarà a palazzo Chigi per l’incontro con il premier Marioa Draghi sarà composta da Matteo Renzi, i capigruppo Davide Faraone e Maria Elena Boschi, Teresa Bellanova, Ettore Rosato e la ministra Elena Bonetti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – LaIv che oggi pomeriggio sarà a palazzo Chigi per l’incontro con il premier Marioasarà composta da Matteo, i capigruppo Davide Faraone e Maria Elena Boschi, Teresa Bellanova, Ettore Rosato e la ministra Elena Bonetti. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Renzi con delegazione Iv da Draghi... - doomboy : RT @LucillaMasini: Secondo l'agenzia Reuters, Draghi è in ritardo sul Recovery Plan, e rischia di saltare la scadenza del 30 aprile. Se fos… - LucillaMasini : Secondo l'agenzia Reuters, Draghi è in ritardo sul Recovery Plan, e rischia di saltare la scadenza del 30 aprile. S… - AlessandroM33 : Nel silenzio generale sbloccati 80 miliardi di investimenti pubblici, pari al valore di 1/3 del recovery plan. Stra… - sabrinatehilim : RT @serebellardinel: E nonostante #Renzi abbia dato ad intendere ai beoti che #Conte non era all'altezza di gestire il piano del #RecoveryF… -