Ranking Wta lunedì 19 aprile | top-10 invariata | Giorgi numero uno d’Italia

(Di lunedì 19 aprile 2021) IlWTA aggiornato a192021 non vede alcun cambiamento rispetto a una settimana fa nelle prime dieci posizioni. Dunque troviamo ancora Ashleig Barty in vetta, alle sue spalle la giapponese Naomi Osaka e la romena Simona Halep. Capitolo azzurre: launoè sempre Camilain ottantunesima posizione, al centesimo posto c’è anche Martina Trevisan.WTA 2021 (AGGIORNATO AL 19) 1. Ashleigh Barty (AUS) 9285 2. Naomi Osaka (JPN) 7985 3. Simona Halep (ROU) 6965 4. Sofia Kenin (USA) 5915 5. Elina Svitolina (UKR) 5750 6. Bianca Andreescu (CAN) 5265 7. Aryna Sabalenka (BLR) 5085 8. Serena Williams (USA) 4850 9. Karolina Pliskova (CZE) 4660 10. Petra Kvitova (CZE) 4530 81. Camila(ITA) ...

