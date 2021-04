Quarticciolo | 43enne sorpreso a spacciare | arrestato

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – Al termine di un servizio di osservazione, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hannounromano ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno notato l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto tra i lotti di via Cerignola, al, e si sono avvicinati per una verifica. Nelle sue tasche, i militari hanno rinvenuto 7 involucri contenenti tra eroina e cocaina, nonche’ la somma in contanti di 80 euro, ritenuto il provento dell’illecita attivita’ di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre l’e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

