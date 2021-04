'Progetto cinico' (Di lunedì 19 aprile 2021) L'indiscrezione di una Superlega di calcio con 12 top club europei pronti a sfidarsi dal 2022 ha mandato su tutte le furie la Uefa. Che, così come serie A e Figc, si è fermamente schierata "contro un ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 aprile 2021) L'indiscrezione di una Superlega di calcio con 12 top club europei pronti a sfidarsi dal 2022 ha mandato su tutte le furie la Uefa. Che, così come serie A e Figc, si è fermamente schierata "contro un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FIGC e Lega Serie A si schierano contro il progetto della Superlega, condividendo la posizione della Uefa: 'Chi ade… - ilPostSport : «Saremo uniti nello sforzo per fermare questo cinico progetto che si fonda sugli interessi di pochi club in un mome… - Emmachampagne95 : RT @msgiusi: 'È un cinico progetto, fondato sull'interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno d… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: FIGC e Lega Serie A si schierano contro il progetto della Superlega, condividendo la posizione della Uefa: 'Chi aderisce… - msgiusi : 'È un cinico progetto, fondato sull'interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che ma… -