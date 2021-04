PA | Brunetta | “Trasformarla da costo a facilitatrice della vita di cittadini e imprese”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Non ci può essere transizione digitale e transizione ecologica senza una Pubblica amministrazione che si trasformi da, come oggi è percepita, a “di. Per questo siamo partiti da una ricognizione del lavoro svolto sin qui dai Governi precedenti, da centri di ricerca pubblici e privati, dai migliori giuristi ed economisti. Abbiamo finora mappato quasi 600 procedure complesse. Dobbiamo eliminare tutti i colli di bottiglia che potrebbero rallentare o bloccare i progetti del Pnrr”. Così il ministropubblica amministrazione, Renato(foto), in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. “I prossimi decreti, uno sulle semplificazioni e l’altro sul reclutamento, che contiamo di ...