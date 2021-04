Maturità 2021, l’elaborato: come si sceglie l’argomento, quali docenti fanno da tutor [LE FAQ] (Di lunedì 19 aprile 2021) Esami di Stato scuola secondaria II grado: ad essere interessati circa 500.000 studenti e 13.000 commissioni d'esame che si insedieranno il 14 giugno, per dare il via alla prova orale dal 16 giugno secondo le modalità e i protocolli di sicurezza che saranno definiti da sindacati e Ministero. Al momento le scuole sono alle prese con l'assegnazione dell'elaborato, che va presentato dagli studenti entro il 31 maggio e che rappresenta il primo step del colloquio d'esame 2020/21. L'articolo Maturità 2021, l’elaborato: come si sceglie l’argomento, quali docenti fanno da tutor LE FAQ . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) Esami di Stato scuola secondaria II grado: ad essere interessati circa 500.000 studenti e 13.000 commissioni d'esame che si insedieranno il 14 giugno, per dare il via alla prova orale dal 16 giugno secondo le modalità e i protocolli di sicurezza che saranno definiti da sindacati e Ministero. Al momento le scuole sono alle prese con l'assegnazione dell'elaborato, che va presentato dagli studenti entro il 31 maggio e che rappresenta il primo step del colloquio d'esame 2020/21. L'articolosidaLE FAQ .

