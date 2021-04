Massimo Giletti accusa un malore in diretta: cosa è successo (Di lunedì 19 aprile 2021) Massimo Giletti durante la conduzione di Non è l’Arena ha mostrato una certa difficoltà nel condurre la puntata per un lieve malore Massimo GilettiUna puntata quella di ieri, del 18 aprile di Non è l’Arena, che ha destato non poca preoccupazione da casa. Massimo Giletti, durante la diretta non è apparso in forma e i telespettatori hanno notato un certo affaticamento nella sua voce. Il conduttore, ha cercato di non mollare tentando di portare avanti la trasmissione ma ha chiesto più volte l’aiuto della regia mandando la pubblicità. Ma vediamo cosa è successo nel dettaglio. malore per Massimo Giletti a Non è l’Arena Sembra che Massimo ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 aprile 2021)durante la conduzione di Non è l’Arena ha mostrato una certa difficoltà nel condurre la puntata per un lieveUna puntata quella di ieri, del 18 aprile di Non è l’Arena, che ha destato non poca preoccupazione da casa., durante lanon è apparso in forma e i telespettatori hanno notato un certo affaticamento nella sua voce. Il conduttore, ha cercato di non mollare tentando di portare avanti la trasmissione ma ha chiesto più volte l’aiuto della regia mandando la pubblicità. Ma vediamonel dettaglio.pera Non è l’Arena Sembra che...

Advertising

La7tv : #nonelarena Massimo Giletti al Ministro Speranza: 'Quando si va nei Palazzi si perde la propria storia. Cosa sta fa… - matteosalvinimi : Oms, inchieste e menzogne sul piano pandemico italiano: non saranno le minacce di querele a fermare un giornalista… - ignaziomarino : Questa sera, domenica #11aprile dalle 22:30 circa, sarò ospite di Massimo Giletti nella trasmissione Non è l'Arena… - cdaria1 : RT @tempoweb: Scandalo #Oms, da #Giletti le chat che tirano in ballo #Speranza #nonelarena #ranieriguerra #dalema #18aprile - anto_galli4 : RT @tempoweb: Scandalo #Oms, da #Giletti le chat che tirano in ballo #Speranza #nonelarena #ranieriguerra #dalema #18aprile -