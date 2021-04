Le prime scuse del Sinn Fein per l’omicido di Lord Mountbatten, zio del principe Filippo (Di lunedì 19 aprile 2021) È stato un attentato “straziante", queste le parole usate per la prima volta dalla presidente dello Sinn Fein, Mary Lou McDonald, per l'attentato dell'Ira che ne 1979 uccise l'ultimo viceré dell'India e altre tre persone, tra cui due ragazzi di 14 e 15 anni Leggi su rainews (Di lunedì 19 aprile 2021) È stato un attentato “straziante", queste le parole usate per la prima volta dalla presidente dello, Mary Lou McDonald, per l'attentato dell'Ira che ne 1979 uccise l'ultimo viceré dell'India e altre tre persone, tra cui due ragazzi di 14 e 15 anni

