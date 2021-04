L’appello di Teresa Bellanova su Navalny | “Sta morendo | non lasciamolo solo”

Leggi su lopinionista

ROMA – "Aleksejsta. Il leader dell'opposizione russa è malato e in sciopero della fame perché in carcere non gli vengono garantite cure adeguate. Per questo, denuncia la sua portavoce, potrebbe morire presto. Una vicenda profondamente ingiusta dove al disprezzo verso i principi democratici si unisce l'indifferenza del regime nei confronti dei diritti umani". E' quanto scrive, parlamentare di Italia Viva ed ex ministra delle politiche agricole. "L'Europa e la comunità internazionale tutta devono intervenire al più presto", aggiunge. "Il coraggio di, tornato in patria nonostante il tentativo di avvelenamento, sia anche il nostro coraggio.