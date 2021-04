La mancanza di vitamina D può danneggiare i muscoli, dice uno studio recente (Di lunedì 19 aprile 2021) La mancanza di vitamina D può danneggiare i muscoli. Uno studio condotto di recente su topi da laboratorio ha mostrato che la carenza di vitamina D potrebbe essere legata a un deficit di funzionamento dei mitocondri, che sono microscopiche strutture intra-cellulari che servono a tramutare in energia i nutrienti introdotti col cibo. La ricerca è stata pubblicata pochi giorni fa sul prestigioso Journal of Endocrinology. Negli esperimenti condotti sulle cavie s’è visto che nei topi con una deficienza di vitamina D c’era una diminuzione del 40 per cento della funzione mitocondriale, il che secondo i ricercatori è probabile possa influire in modo negativo sulla capacità di trasformare il cibo in energia, sulle performance muscolari e sulle capacità di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 19 aprile 2021) LadiD può. Unocondotto disu topi da laboratorio ha mostrato che la carenza diD potrebbe essere legata a un deficit di funzionamento dei mitocondri, che sono microscopiche strutture intra-cellulari che servono a tramutare in energia i nutrienti introdotti col cibo. La ricerca è stata pubblicata pochi giorni fa sul prestigioso Journal of Endocrinology. Negli esperimenti condotti sulle cavie s’è visto che nei topi con una deficienza diD c’era una diminuzione del 40 per cento della funzione mitocondriale, il che secondo i ricercatori è probabile possa influire in modo negativo sulla capacità di trasformare il cibo in energia, sulle performance muscolari e sulle capacità di ...

