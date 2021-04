Il Covid dilaga in India: ricoverato l'ex premier Manmohan Singh (Di lunedì 19 aprile 2021) L'India è una tra i Paesi maggiormente colpiti dal Covid nel Mondo. Con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone ha circa 15 milioni di casi dall'inizio della pandemia e un nuovo record di ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 aprile 2021) L'è una tra i Paesi maggiormente colpiti dalnel Mondo. Con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone ha circa 15 milioni di casi dall'inizio della pandemia e un nuovo record di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid dilaga Il Covid dilaga in India: ricoverato l'ex premier Manmohan Singh E' giunta anche la notizia per la quale è risultato positivo al Covid - 19 ed è stato ricoverato in un ospedale di Nuova Delhi l'ex premier indiano Manmohan Singh. Secondo una fonte vicina all'ex ...

Variante brasiliana: anziani asintomatici infettano figli e nipoti ...di riflessione su quello che potrebbe accadere anche da noi se dovessero continuare a sviluppare nuove forme di Covid 19, nate in molti casi proprio in Paesi a basso reddito e dove il contagio dilaga ...

Covid, dilaga l'usura a Palermo. Il generale Guarino: "Triplicate le denunce" La Repubblica Variante brasiliana: anziani asintomatici infettano figli e nipoti Da un mese in Brasile si contano più di 3.000 morti al giorno, 80mila i nuovi casi quotidiani, e il 52% dei pazienti ha meno di 40 anni.

Il Covid dilaga in India: ricoverato l'ex premier Manmohan Singh L' 88enne Singh aveva la febbre da domenica sera, ed è risultato positivo al test. Aveva fatto sia il vaccino che il richiamo ...

