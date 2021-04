Il Covid continua a mietere vittime, morti due fratelli nel giro di 5 giorni (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Covid distrugge un’altra famiglia, due fratelli muoiono nel giro di pochi giorni. Donato e Antonio Ferraro aveva 67 e 61 anni ed entrambi sono deceduti a distanza di soli 5 giorni a causa del virus. Entrambi vivevano in Puglia, a Montesano Salentino, in provincia di Lecce. I due fratelli lasciano la madre ultranovantenne e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Ildistrugge un’altra famiglia, duemuoiono neldi pochi. Donato e Antonio Ferraro aveva 67 e 61 anni ed entrambi sono deceduti a distanza di soli 5a causa del virus. Entrambi vivevano in Puglia, a Montesano Salentino, in provincia di Lecce. I duelasciano la madre ultranovantenne e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fanpage : 'Si governa l'emergenza con dati incompleti'. La nostra intervista a @marcocappato - juanne78 : RT @gustinicchi: Aaaaattenzioneeeeee Claaaaamorosoooooo Il CDC (Center for Disease Control and Prevention) citato in giudizio per frode m… - Diego_Bruno80 : RT @sonoallergico: Oggi ho fatto il mio primo tampone perché devo viaggiare per lavoro, considerazioni: - È fastidioso, parecchio fastidios… - Silvana52809292 : RT @gustinicchi: Aaaaattenzioneeeeee Claaaaamorosoooooo Il CDC (Center for Disease Control and Prevention) citato in giudizio per frode m… - BasicLifeSupp : Covid. Oggi 8.864 nuovi casi e 316 decessi. Continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva -