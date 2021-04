I bauli devono tornare ad aprirsi La cultura è un freno al potere

(Di lunedì 19 aprile 2021) di Gianluigi Paragone. La protesta dei millein piazza del Popolo a Roma ha riacceso i riflettori su un mondo, quello dello spettacolo, che dei riflettori accesi ha necessità. Una protesta sacrosanta, come lo sono state le proteste dei ristoratori, degli albergatori, degli imprenditori nel ramo del fitness o della bellezza, degli ambulanti, dei commercianti, insomma di tutto quel mondo che sta vivendo il paradosso delle chiusure. Iad. Per tanti motivi: perché è un pezzo di imprenditoria italiana dove i frontman si mischiano con gli invisibili che stanno dietro le quinte; perché la chiusura non ha avuto alcun risarcimento da parte dei due ultimi governi; perché non esiste una riapertura del turismo senza intrattenimento. (Continua dopo la foto) E infine ...

Mario Biondi si è espresso in merito alla protesta dei 'in piazza' e ha chiesto ai suoi fan di mandare un segnale di solidarietà alla categoria dei ... Le persone frustratenecessariamente ......che abbiamo sentito in piazza è quello delle mani dei lavoratori del comparto che battono sui... Quindi, nel pieno rispetto delle regole, anche i lavoratori dello spettacoloricominciare a ...con i tradizionali bauli neri il cui suono ha riempito la piazza. "Siamo legati a doppio filo - spiega la Mannoia - Noi artisti senza di loro non possiamo lavorare. E' un anno che siamo fermi, ora ...Si è tenuta sabato 17 aprile la manifestazione di protesta dal mondo dello spettacolo. Non solo tecnici ma anche tanti artisti.