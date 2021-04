Feste clandestine e aperitivi | sanzionate 57 persone

(Di lunedì 19 aprile 2021) Cambia colore, si passa all'arancione e ricomincia il rito dell'aperitivo e delle. E quindi inevitabili gli assembramenti, per lo più di giovani, nel weekend in città e nell'hinterland che hanno ...

Cambia colore, si passa all'arancione e ricomincia il rito dell'aperitivo e delle. E quindi inevitabili gli assembramenti, per lo più di giovani, nel weekend in città e nell'hinterland che hanno costretto i carabinieri a effettuare parecchi interventi e a sanzionare 57 ...Anche i carabinieri hanno passato la notte a bloccaree assembramenti. Come gli undici universitari del Politecnico, tra i 20 e i 23 anni, che sabato sera attorno alle 23,30 stavano facendo ...Una festa "clandestina" è stata interrotta ieri sera dai carabinieri in una stanza di un B&B di Napoli. Erano quasi le 23 e alcuni residenti hanno segnalato al 112 ...Il week end appena trascorso è stato costellato da diverse feste, più o meno clandestine, caratterizzate da assembramenti e assenza di distanziamento sociale e che hanno coinvolto persone di ogni età.