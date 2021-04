Festa privata in casa a Udine, sanzionati in 23 (Di lunedì 19 aprile 2021) Personale della Polizia di Stato in forza al Nucleo Volanti della Questura di Udine in meno di 15 ore ha sanzionato per violazione delle norme anticovid 38 ragazzi. Poco dopo le ore 23.00 di sabato 17 aprile, giungeva alla Sala Operativa della Questura la segnalazione di una Festa privata in atto in un’abitazione nella zona sud di Udine. Il proprietario, aperta la porta, confermava agli agenti che era in corso nel piano interrato una Festa tra conoscenti: in una sala i poliziotti hanno infatti trovato altre 22 persone, sedute su divanetti, che consumavano bevande alcoliche con musica in sottofondo. A tutti e 23 i presenti, un minore, due trentenni ed il resto poco più che ventenni, una metà dei quali di origine centro-sudamericana (Repubblica Dominicana, Colombia e Cuba), è stata contestata ... Leggi su udine20 (Di lunedì 19 aprile 2021) Personale della Polizia di Stato in forza al Nucleo Volanti della Questura diin meno di 15 ore ha sanzionato per violazione delle norme anticovid 38 ragazzi. Poco dopo le ore 23.00 di sabato 17 aprile, giungeva alla Sala Operativa della Questura la segnalazione di unain atto in un’abitazione nella zona sud di. Il proprietario, aperta la porta, confermava agli agenti che era in corso nel piano interrato unatra conoscenti: in una sala i poliziotti hanno infatti trovato altre 22 persone, sedute su divanetti, che consumavano bevande alcoliche con musica in sottofondo. A tutti e 23 i presenti, un minore, due trentenni ed il resto poco più che ventenni, una metà dei quali di origine centro-sudamericana (Repubblica Dominicana, Colombia e Cuba), è stata contestata ...

