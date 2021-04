ENAV: voli regolari il 23 aprile (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – ENAV comunica che le azioni di sciopero, indette dalle organizzazioni sindacali UGL-TA, UNICA e FILT-CGIL per il 23 aprile 2021 presso il Centro di Controllo d’Area di Milano, sono state differite. Pertanto, tutti i servizi alla navigazione aerea saranno garantiti regolarmente Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) –comunica che le azioni di sciopero, indette dalle organizzazioni sindacali UGL-TA, UNICA e FILT-CGIL per il 232021 presso il Centro di Controllo d’Area di Milano, sono state differite. Pertanto, tutti i servizi alla navigazione aerea saranno garantiti regolarmente

Advertising

crotone24news : Aeroporto Crotone: non solo Ryanair, in arrivo voli per Verona e la Germania: «La pandemia ha messo in ginocchio di… -

Ultime Notizie dalla rete : ENAV voli ENAV: voli regolari il 23 aprile ENAV comunica che le azioni di sciopero , indette dalle organizzazioni sindacali UGL - TA, UNICA e FILT - CGIL per il 23 aprile 2021 presso il Centro di Controllo d'Area di Milano, sono state ...

Quest'estate si vola, Foggia pronta a decollare e due compagnie interessate: 'Ci sono tutte le condizioni per ripartire' 'Abbiamo già inoltrato all'Enav una nota nella quale chiedevamo l'allungamento del periodo di copertura di questo servizio che sarà sicuramente concesso, ma sul quale dobbiamo lavorare tutti insieme. ...

ENAV: voli regolari il 23 aprile Teleborsa ENAV: voli regolari il 23 aprile (Teleborsa) - ENAV comunica che le azioni di sciopero, indette dalle organizzazioni sindacali UGL-TA, UNICA e FILT-CGIL per il 23 aprile 2021 presso il Centro di Controllo d’Area di Milano, sono state ...

Enav: differiti scioperi al Centro di controllo d'area di Milano Enav comunica che le azioni di sciopero, indette dalle organizzazioni sindacali Ugl-Trasporto aereo, Unica e Filt-Cgil per il 23 aprile 2021 presso il Centro di controllo d’area di Milano, sono state ...

comunica che le azioni di sciopero , indette dalle organizzazioni sindacali UGL - TA, UNICA e FILT - CGIL per il 23 aprile 2021 presso il Centro di Controllo d'Area di Milano, sono state ...'Abbiamo già inoltrato all'una nota nella quale chiedevamo l'allungamento del periodo di copertura di questo servizio che sarà sicuramente concesso, ma sul quale dobbiamo lavorare tutti insieme. ...(Teleborsa) - ENAV comunica che le azioni di sciopero, indette dalle organizzazioni sindacali UGL-TA, UNICA e FILT-CGIL per il 23 aprile 2021 presso il Centro di Controllo d’Area di Milano, sono state ...Enav comunica che le azioni di sciopero, indette dalle organizzazioni sindacali Ugl-Trasporto aereo, Unica e Filt-Cgil per il 23 aprile 2021 presso il Centro di controllo d’area di Milano, sono state ...