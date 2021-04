Donkey Kong Country novità in arrivo? Lo suggerisce un nuovo render di Diddy Kong sul sito giapponese di Nintendo

(Di lunedì 19 aprile 2021) L'immagine diè stata aggiornata sulwebdi, suscitando voci secondo cui l'eroe potrebbe fare un ritorno in un futuro non troppo lontano. Come notato dall'utente BlueCatBanjo73 e riportato daLife,è stato un po' rinnovato, anche se sul frontesembra tutto tranquillo da Tropical Freeze, che è stato ripubblicato suSwitch un paio di anni fa. Ora, tuttavia,Japan ha aggiornato l'immagine disulufficiale, sostituendo l'ultimo- preso da Mario Party DS - con uno. È interessante notare che ...

Advertising

Zergantis : RT @carmageddon72: @Zergantis @YouTube Sì: quando avevo 13 anni mi prestarono il Game&Watch Donkey Kong Junior Tabletop. Bellissimo, ma tro… - carmageddon72 : @Zergantis @YouTube Sì: quando avevo 13 anni mi prestarono il Game&Watch Donkey Kong Junior Tabletop. Bellissimo, m… - ttaekgguk : @iamtobio MORDIDO POR UN MONO AJDJSK pero q mono era ese?? donkey kong?? - YoshoMainsKirby : - sjsjsj sos re callado - .............. - donkey kong? -

Ultime Notizie dalla rete : Donkey Kong

StartupItalia.eu

Naturalmente bisogna sempre badare che i piloti siano compatibili con il veicolo, ad esempio(ovviamente userà una banana gigante ) non riuscirà ad entrare nel veicolo di Koopa e ...Il primo, quello giallo, ci richiede di collezionare le lettere KAZE in una meccanica cara agli splendidi. Quello viola è invece legato al raccoglimento di almeno 100 schegge viola sparse ...Il personaggio dei videogiochi più famoso di tutti i tempi è nato un po' per caso. Nel giro di pochi anni si è trasformato in un fenomeno di culto.La seconda metà degli anni '90 ha visto l'avvento dei Platform tridimensionali e di alcuni grandi classici del genere. Scopriamo quali sono.