Dior Fall 2021: una collezione ispirata all'immaginario di Elio Fiorucci

Life&People.it Per la Shangai Fashion Week, Maria Grazia Chiuri, ci sorprende con la nuova collezione Dior Fall 2021: paillettes, colori fluo e stampa animalier sono alcuni degli elementi usati ed inediti rispetto alle creazioni precedenti. Una vera ventata di novità e gioia sulla passerella. Vivace, divertente e colorata è la nuova linea autunnale di Dior presentata al Long Museum West Bund di Shanghai. Per l'occasione, il museo è decorato con dischi dorati sulle pareti ed un kilometrico tappeto a stampa maculata che copre l'intero pavimento circolare, appese ai soffitti disco balls ultrariflettenti. In questo magico e luminescente ritorno agli anni '80 hanno presenziato circa 1000 ospiti fra cui Zhang Ziyi, Ora Yang e Karry Wang dei TFBoys.

