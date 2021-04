Decreto Covid aprile, tutte le regole: spostamenti, parrucchieri, scuola e seconde case - GUIDA PDF (Di lunedì 19 aprile 2021) Ecco le regole decise dal Governo sono di nuovo in vigore dopo le feste pasquali con il Decreto aprile: dal ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fare visite agli... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 aprile 2021) Ecco ledecise dal Governo sono di nuovo in vigore dopo le feste pasquali con il: dal ritorno ain presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fare visite agli...

Advertising

Palazzo_Chigi : Per ampliare la platea dei vaccinatori e aumentare la capacità di somministrazione sul territorio nazionale - come… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: L'ultima battaglia progressista: confermare l'assurdo coprifuoco alle 22. Si discute sul testo della legge: in campo i vir… - RadioItaliaIRIB : Ramadan ai tempi Covid, il decreto islamico dell’Imam Khamenei - LallaM40589392 : RT @LaVeritaWeb: L'ultima battaglia progressista: confermare l'assurdo coprifuoco alle 22. Si discute sul testo della legge: in campo i vir… - Claudoc3 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Reddito agli extracomunitari. In migliaia sotto inchiesta • Ma Speranza fu complice nel… -