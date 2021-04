Coprifuoco: ipotesi ore 23 (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal 26 aprile inizierà una “fase nuova” con riaperture graduali che riguarderanno bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, musei e scuole. Far slittare l’inizio del Coprifuoco dalle 22 alle 23. E’ l’ipotesi su cui si sta riflettendo secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Credo che una riflessione sull’allungare di un’ora” l’inizio del Coprifuoco, “soprattutto consentendo la cena nei ristoranti all’aperto, possa essere una riflessione sulla quale approfondire che l’importante non è se si allungherà l’orario già dal 26 aprile o dal 1 maggio. L’importante è iniziare questa fase di riapertura, ridare speranza e fiducia ai nostri cittadini”. Lunedì inizierà una nuova fase di riapertura graduale con un grande senso di responsabilità ai cittadini. Non è un liberi tutti, ci vuole consapevolezza e la convinzione che siamo ... Leggi su udine20 (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal 26 aprile inizierà una “fase nuova” con riaperture graduali che riguarderanno bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, musei e scuole. Far slittare l’inizio deldalle 22 alle 23. E’ l’su cui si sta riflettendo secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Credo che una riflessione sull’allungare di un’ora” l’inizio del, “soprattutto consentendo la cena nei ristoranti all’aperto, possa essere una riflessione sulla quale approfondire che l’importante non è se si allungherà l’orario già dal 26 aprile o dal 1 maggio. L’importante è iniziare questa fase di riapertura, ridare speranza e fiducia ai nostri cittadini”. Lunedì inizierà una nuova fase di riapertura graduale con un grande senso di responsabilità ai cittadini. Non è un liberi tutti, ci vuole consapevolezza e la convinzione che siamo ...

