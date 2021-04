CONFRONTI: COMPRARE CASA CON MUTUO 2010 vs 2020 A Genova si risparmia di più, a Milano meno (Di lunedì 19 aprile 2021) Negli ultimi anni i ribassi dei prezzi immobiliari e l’andamento dei tassi sui mutui hanno determinato un importante risparmio per chi acquista CASA. L’Ufficio Studi Gruppo TecnoCASA ha ipotizzato l’acquisto di un trilocale di 90 mq, ricorrendo ad un mutuo di 25 anni con un loan to value dell’80%. Il calcolo del costo totale include gli interessi che, nel periodo totale, sono corrisposti alla banca. La città dove, attualmente, l’abitazione costa decisamente meno rispetto a 10 anni fa è Genova dove c’è un risparmio del 63%. Si tratta anche della città i cui immobili hanno perso di più negli ultimi anni: –55,9% e, attualmente, per acquistare un’abitazione di 90 mq si deve mettere in conto una rata di 282 € al mese. Il capoluogo lombardo è quello dove si risparmia meno: infatti, a Milano, i prezzi ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Negli ultimi anni i ribassi dei prezzi immobiliari e l’andamento dei tassi sui mutui hanno determinato un importante risparmio per chi acquista. L’Ufficio Studi Gruppo Tecnoha ipotizzato l’acquisto di un trilocale di 90 mq, ricorrendo ad un mutuo di 25 anni con un loan to value dell’80%. Il calcolo del costo totale include gli interessi che, nel periodo totale, sono corrisposti alla banca. La città dove, attualmente, l’abitazione costa decisamente meno rispetto a 10 anni fa èdove c’è un risparmio del 63%. Si tratta anche della città i cui immobili hanno perso di più negli ultimi anni: –55,9% e, attualmente, per acquistare un’abitazione di 90 mq si deve mettere in conto una rata di 282 € al mese. Il capoluogo lombardo è quello dove simeno: infatti, a, i prezzi ...

Advertising

FilippoZPCaruso : @LucaZane10 @andreatagliabue @While_My_Guitar @Cartabellotta Se suo figlio lavora alla caritas non può mostrare que… - renatoboadu2 : @Rosanna52702609 Facendo così non si rende più credibile.Che poi è come comprare la credibilità dei tuoi fans per a… - maparliamodiCC : Tommaso ieri ha detto anche che vuole comprare un gatto nudo e chiamarlo Chupacabra Non vi sembra bullismo nei con… - Maraskino11 : @Stupendoclod @LegaSalvini A titolo informativo,quanto prendi o cosa ci guadagni a scrivere queste false lodi nei c… -

Ultime Notizie dalla rete : CONFRONTI COMPRARE "Volevo salvarla dai pedofili ". Mia rapita dalla mamma ...sottratto la bambina a Lola dopo che la piccola aveva assistito a violenze perpetrate nei confronti ... Alla fine di dicembre, aveva venduto tutti i suoi mobili per comprare un camper dicendo di voler ...

La penuria di semiconduttori frena la produzione degli apparecchi tecnologici (auto comprese) E chi ha provato a comprare la nuova Playstation 5 forse se ne è accorto. Tutto è iniziato dalla ... E dopo l'embargo imposto da Donald Trump nei confronti delle aziende cinesi, come il colosso dei ...

Vaccini in azienda, le imprese candidate: ci sono anche Mediaset e Barilla Corriere della Sera ...sottratto la bambina a Lola dopo che la piccola aveva assistito a violenze perpetrate nei... Alla fine di dicembre, aveva venduto tutti i suoi mobili perun camper dicendo di voler ...E chi ha provato ala nuova Playstation 5 forse se ne è accorto. Tutto è iniziato dalla ... E dopo l'embargo imposto da Donald Trump neidelle aziende cinesi, come il colosso dei ...