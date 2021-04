Can Yaman torna in Italia e lascia Diletta?: probabile trasloco in un’altra casa (Di lunedì 19 aprile 2021) Can Yaman e Diletta sarebbero ormai ai ferri corti: l’attore pare sia tornato dalla Turchia e si sarebbe trasferito lontano dalla Leotta A distanza di una settimana si continua a parlare della presunta rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia, come riportano molti siti di gossip, si sarebbe lasciata e l’attore avrebbe deciso di partire per la Turchia. La loro storia fin dall’inizio ha sempre diviso le fan del protagonista di DayDreamer, in quanto in molte non hanno mai creduto nei loro sentimenti. Ad avere dubbi, anche numerosi giornalisti Italiani affermando che si tratterebbe solo di pubblicità in vista dei progetti lavorativi di entrambi. Ma cosa sta accedendo realmente? quali sono le ultime novità? Can ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 aprile 2021) Cansarebbero ormai ai ferri corti: l’attore pare siato dalla Turchia e si sarebbe trasferito lontano dalla Leotta A distanza di una settimana si continua a parlare della presunta rottura tra CanLeotta. La coppia, come riportano molti siti di gossip, si sarebbeta e l’attore avrebbe deciso di partire per la Turchia. La loro storia fin dall’inizio ha sempre diviso le fan del protagonista di DayDreamer, in quanto in molte non hanno mai creduto nei loro sentimenti. Ad avere dubbi, anche numerosi giornalistini affermando che si tratterebbe solo di pubblicità in vista dei progetti lavorativi di entrambi. Ma cosa sta accedendo realmente? quali sono le ultime novità? Can ...

Advertising

VanityFairIt : L'attore ha cancellato il suo profilo, senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower #CanYaman - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - DonnaModerna : Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia - kfriedstripper : quanto me la fa seccare can yaman - occhio_notizie : Aria di crisi per Can Yaman e Diletta Leotta: lui sparisce da Instagram e lei si toglie l’anello -