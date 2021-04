Beppe Grillo difende il figlio: “Non è uno stupratore” (Di lunedì 19 aprile 2021) Beppe Grillo difende il figlio: “Non è uno stupratore. Arrestate me perché ci vado io in galera”. ROMA – Beppe Grillo difende il figlio Ciro. A pochi giorni dalla decisione della Procura su un possibile rinvio a giudizio, il comico decide di scendere in campo in questa vicenda con un duro video pubblicato sui social. “Perché non li avete arrestati subito? – le parole del fondatore del M5s, riportato da La Repubblica – ce li avrei portati io in galera, a calci nel culo. Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c’è stato alcuno stupro. Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia. Vi è sembrato strano. Bene è strano, se non ci va lui in galera, arrestate me ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021)il: “Non è uno. Arrestate me perché ci vado io in galera”. ROMA –ilCiro. A pochi giorni dalla decisione della Procura su un possibile rinvio a giudizio, il comico decide di scendere in campo in questa vicenda con un duro video pubblicato sui social. “Perché non li avete arrestati subito? – le parole del fondatore del M5s, riportato da La Repubblica – ce li avrei portati io in galera, a calci nel culo. Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c’è stato alcuno stupro. Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia. Vi è sembrato strano. Bene è strano, se non ci va lui in galera, arrestate me ...

