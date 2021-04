Basket | Ettore Messina | “Il Bayern è una squadra ben allenata che ha una difesa d’alto livello”

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 aprile 2021) L’Olimpia Milano scenderà in campo domani per gara 1 dei playoff di Eurolega. I meneghini dovranno vedersela con ilMonaco nella sfida tra rivelazioni di quest’edizione della massima competizione continentale. La vincente strapperà un pass per le final four e avrà la possibilità di giocarsi il titolo più prestigioso d’Europa. Nella giornata odierna, il sodalizio milanese ha tenuto una conferenza stampa per parlare dell’incontro coi bavaresi. Tra gli altri, ha parlato anche il coach. Queste le sue parole: “Sarà una serie molto difficile ed equilibrata tra quelle che probabilmente sono state le due sorprese dell’intera stagione di EuroLeague. Ilè unamolto ben, con disciplina e organizzazione difensiva di alto. Noi ...