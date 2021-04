Atp Belgrado 2021, Berrettini: “Sono pronto, ho bisogno di partite per entrare in forma” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Adesso mi sento bene, lavoro per poter giocare questo torneo su terra. Sono andato a Miami ma ho deciso di non giocare perché non ero pronto. Adesso mi sento pronto, ho bisogno di partite per entrare in forma“. Così Matteo Berrettini in conferenza stampa durante l’Atp 250 di Belgrado 2021. “Vedere i risultati degli altri mi aiuta e mi motiva. Voglio provare a stare allo stesso livello di questi ragazzi, i più giovani Sono veramente bravi e hanno mostrato di poter giocare ad altissimo livello. Tanti di loro stanno già facendo tanta esperienza e questo è buono per il tennis. Credo che anche negli slam qualcosa cambierà e non ci sarà più il predominio dei top 3“, continua l’italiano, numero 10 del ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “Adesso mi sento bene, lavoro per poter giocare questo torneo su terra.andato a Miami ma ho deciso di non giocare perché non ero. Adesso mi sento, hodiperin“. Così Matteoin conferenza stampa durante l’Atp 250 di. “Vedere i risultati degli altri mi aiuta e mi motiva. Voglio provare a stare allo stesso livello di questi ragazzi, i più giovaniveramente bravi e hanno mostrato di poter giocare ad altissimo livello. Tanti di loro stanno già facendo tanta esperienza e questo è buono per il tennis. Credo che anche negli slam qualcosa cambierà e non ci sarà più il predominio dei top 3“, continua l’italiano, numero 10 del ...

Advertising

sportface2016 : #AtpBelgrado 2021, le parole di #Berrettini in conferenza stampa - livetennisit : ATP Barcellona e Belgrado: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo 5 azzurri (LIVE) - zazoomblog : Travaglia-Krajinovic in tv: data orario canale e diretta streaming Atp Belgrado 2021 - #Travaglia-Krajinovic… - sportface2016 : #AtpBelgrado 2021: come e quando seguire #Travaglia-#Krajinovic in diretta - sportface2016 : #AtpBelgrado 2021: come e quando seguire #Cecchinato-#Troicki in diretta -